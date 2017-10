Encore un tremblement de terre en Maurienne, au cœur d'un essaim sismique

La terre n'en finit plus de trembler en Maurienne. Un nouveau séisme de 3,8 sur l'échelle de Richter a de nouveau été enregistré et ressenti dans la nuit de jeudi à vendredi. La vallée est concernée depuis plusieurs mois par un phénomène d'essaim sismique.

Les Mauriennais ne les comptent plus. Depuis la terre tremble pratiquement tous les jours. Des séismes qui passaient inaperçus ces derniers mois, mais de plus en plus ressentis, notamment la nuit. Depuis une dizaine de jours, les magnitudes augmentent, mais cela n'inquiète pas les spécialistes qui évoquent un "essaim sismique".

3,8 sur l'échelle de Richter

Le dernier séisme ressenti par la population a été enregistré à 3h09 dans la nuit de jeudi à vendredi. D'une magnitude de 3,8 sur l'échelle de Richter, il est le plus important de ces dernières semaines, selon le bureau central sismologique français. L'épicentre est situé à 24 km au sud-ouest d'Albertville .

