Encore une journée pour profiter gratuitement des musées d'Avignon

Ce lundi encore, les musées de la ville d'Avignon sont gratuits pour tous.

Les musées de la ville d'Avignon sont gratuits depuis une semaine pour fêter la création du pôle muséal d'Avignon : C'est le regroupement des cinq musées de la ville pour améliorer son attractivité touristique.

Le musée du Petit Palais, le musée Requien, le musée Calvet, le musée Lapidaire sont donc gratuits. Le musée du Roure lui est en travaux

Le musée du Petit Palais a fait le plein cette semaine au bout de la place du Palais des Papes. Il présente des sculptures et des peintures pré-Renaissance et Renaisssance : conséquence de la gratuité et de l'arrivée d'un nouveau tableau du peintre italien Boticcelli, venu du musée du Louvre.

"Chaque fois qu'il y a un événement gratuit, il y aura toujours du monde. Sur une dizaine de personnes, il y en a trois ou quatre qui veulent payer. Les autres sont informés de la gratuité." - Jean-Marc, salarié au Petit Palais

Jean-Pierre, au Petit Palais, rencontre de nombreux gens bien informés de la gratuité Partager le son sur : Copier

Le Petit Palais est ouvert ce lundi de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures.