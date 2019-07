Encore une plage de Marseille fermée à la baignade à cause de la pollution

Marseille, France

À la plage de Bonneveine à Marseille, le drapeau violet a été hissé une fois encore ce lundi matin. Il annonce une pollution de l'eau. "La baignade est interdite" rappellent les surveillants dans les haut parleurs. Un message utile car certains seraient tentés d'entrer quand même dans l'eau. "Je n'ai pas regardé le drapeau, reconnait François rappelé à l'ordre par un maître nageur. Mais je suis quand même venu spécialement pour ça. Il fait tellement chaud !"

"Ces fermetures de plage, c'est de la pipothérapie !" - Céline, responsable du Bistingo Beach sur la plage de Bonneveine à Marseille

Quelques centaines de mètres plus loin, la plage de la Vieille Chapelle est pourtant ouverte. "C'est incompréhensible et je pense que c'est de la pipothérapie, proteste Céline, la responsable de la plage privée, le Bistingo Beach. C'est une catastrophe pour nous, surtout pendant cette canicule. Les gens viennent et repartent de suite car il fait très chaud et ils ne peuvent pas se baigner. Mais que fait la mairie ?"

Des analyses quotidiennes de l'eau

Depuis le début du mois de juin, c'est déjà la 16e fermeture momentanée de plage à Marseille. La municipalité assume et se vante d'appliquer une prévention "proactive" contre les dangers des eaux polluées. La ville ne se contente pas des relevés hebdomadaires de l'Agence régionale de santé (ARS), imposés par une directive européenne de 2006. "Leurs résultats arrivent trop tard, 48 à 72 heures après, affirme Monique Daubet, conseillère municipale déléguée à l'hygiène publique. À Marseille, on a décidé d'aller plus loin et de payer nos propres analyses, pour protéger la santé des baigneurs".

Chaque matin, des inspecteurs prennent un échantillon d'eau à l'aube, sur chacune des 21 plages de la ville. Ils contrôlent ainsi la présence de deux bactéries, l'eschericha Coli et les entérocoques, des marqueurs de déjection humaine ou animale. Quand les concentrations sont trop fortes, les maîtres-nageurs interdisent la baignade.

Des déjections animales en cause

En 2018, les plages marseillaises avaient déjà connu des épisodes de pollution à répétition : 41 jours et 153 fermetures ! À chaque fois, la mairie a invoqué les orages et les fortes pluies qui font déborder les cours d'eau dans la mer. Pour ce mois de juin 2019, en revanche, un seul orage s'est abattu sur Marseille le 10 juin. Deux jours plus tard, le drapeau violet était hissé sur la plage du Prophète.

Mais Monique Daubet invoque aussi des travaux, le déversement de piscines individuelles, ou encore "beaucoup de déjections animales". Globalement, selon le bilan annuel de l'ARS, la qualité de l'eau de baignade se dégrade. En 2018, 8 plages marseillaises ont été déclassées par rapport aux années précédentes.