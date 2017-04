Energies vertes : Sarreguemines se met à l'hydrogène

Dix véhicules électriques équipés de piles à hydrogène circulent dans l'agglomération de Sarreguemines. Une première station de recharge unique en France a été inaugurée mardi.

Sarreguemines roule au vert depuis ce mardi 11 avril. L'agglomération a inauguré en grandes pompes sa toute nouvelle station- service à hydrogène destinée aux véhicules électriques. Son nom : FaHyence... référence à la faïence qui a fait la réputation de la ville.

Une autonomie plus grande

S'il existe déjà une quinzaine de stations à hydrogène dans le pays, celle-ci, et c'est unique en France, est la première à être en capacité de produire et de distribuer son propre gaz, fabriqué à base d'électricité renouvelable, et transformée par un procédé d'électrolyse. L'avantage de cette technologie au service de l'environnement est de pouvoir assurer aux véhicules une autonomie plus élevée que des véhicules électriques classiques.

Avec ce prolongateur d'autonomie à hydrogène, vous doublez l'autonomie de votre véhicule. Un professionnel me confiait que 130 à 130 km d'autonomie, c'était trop juste. Mais avec 300 km d'autonomie, cela change tout. (Pascal Mauberger, PDG de MacPhy Energy, société qui a conçu la station)

10 véhicules utilitaires équipés de piles pouvant stocker cet hydrogène circulent déjà à dans les agglomérations de Sarreguemines et de Forbach, au sein des collectivités mais aussi dans certaines entreprises. C'est le cas de Jean-Paul Brard, gérant de BH Electricité à Sarreguemines : "le plein se fait comme sur une voiture classique, cela ne dure pas plus de trois à quatre minutes. Ce qui m'a convaincu, c'est l'argument écologique et technologique." La station a une capacité de recharge de vingt-cinq véhicules par jour.

La station à hydrogène a été nommé "FaYence", référence à la faïence qui a fait la réputation de la ville. © Radio France - Clément Lhuillier

La Communauté d'Agglomération de Sarreguemines Confluences a bénéficié d'aides de l'Union Européenne à hauteur de 700.000 euros pour mener à bien ce projet qui a coûté au total un peu plus d'un millions d'euros, selon son président Roland Roth. "C'est un bon choix que nous avons fait, un vrai choix politique, celui d'un projet unique en France, et nous espèrons qu'il y en aura d'autres. Nous avons fait l'effort qu'il fallait pour apporter une réponse à cette question primordiale aujourd'hui de la mobilité durable." Il reste malgré tout un principal frein au développement de cette énergie verte, le coût des véhicules, nettement plus élevé que pour des voitures électriques classiques. "Les pionniers sont Honda, Toyota et Hyundai. Mais Daimler a récemment présenté son projet de voiture équipée de pile à hydrogène. Nous espérons que les volumes feront baisser le prix de vente aux particuliers" espère Pascal Mauberger. Mais pour récompenser les professionnels qui ont investi dans ces véhciules, et en inciter d'autre à franchir le pas, la CASC leur accorde la recharge gratuite de leurs utilitaires.