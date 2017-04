Energy observer, le premier navire hydrogène, mis à l'eau vendredi à Saint-Malo

Le bateau Energy Observer est exposé, jusqu'à vendredi, à Saint-Malo, avant sa mise à l'eau. Le public va découvrir ce navire du futur, autonome en énergie et le premier au monde à fonctionner à l'hydrogène. Après deux mois d'essais, il partira autour du monde.

Le chantier a été lancé il y a deux ans. Soixante navigateurs, architectes et ingénieurs entre Saint-Malo, Paris, Grenoble et Chambéry ont travaillé pour transformer l'ancien voilier du navigateur néo-zélandais Peter Blake. Et la reconversion est spectaculaire. La bête de course au large, recordman du Trophée Jules Verne, est devenu un navire du futur, condensé de technologies. Le catamaran est propulsé aux énergies renouvelables avec 130 m2 de panneaux solaires, deux éoliennes à axe vertical et, surtout, il est le premier bateau au monde capable de produire de l'hydrogène. "Qu'est ce qu'on fait la nuit? Qu'est ce qu'on fait quand il n' y a pas de vent. Il faut de l'énergie stockée. Donc on transforme l'eau de mer en hydrogène.", explique Victorien Erussard, le capitaine d'Energy Observer.

Victorien Erussard, navigateur et capitaine d' energy Observer © Radio France - Brigitte Hug

Le navire est sorti, jeudi soir, de son hangar. "Comme il est tellement grand, il ne peut pas traverser la route pour venir face aux remparts. On a fait une petite mise à l'eau rapide. On a vu qu'il était beau dans ses lignes et puis on l'a ressorti de l'eau. On a fini notre manoeuvre à 4h du matin.", précise Victorien Erussard, souriant mais fatigué. Le catamaran fait plus de trente mètres de long et près de treize mètres de large.

Beaucoup d'émotions pour Victorien Erussard et Jérôme Delafosse, le chef d'expédition, tous deux malouins. C'est un rêve qui est devenu réalité. "Quand il est sorti du hangar, il y avait quelques chose de très fort, parce qu' on sait que c'est lui qui va nous mener autour du monde.", s'enthousiasme l'explorateur et d'ajouter: "L' Energy Observer devant les remparts, c'est toute ma vie! C'est l'endroit où je suis né, une ville qui est mon ADN et le voir poser là, à l'honneur, c'est fou!".

Jerôme Delafosse : " Nous allons réaliser une série documentaire. Nous aimerions avoir notre canal de diffusion". pic.twitter.com/O2eAZfCMPr — Energy Observer (@energy_observer) April 7, 2017

Le bateau est exposée jusqu'à vendredi sur l'esplanade Saint-Vincent, jour de sa mise à l'eau officielle. Il fera ensuite des essais, durant deux mois, en baie du Mont Saint-Michel, avant de partir pour un tout du monde de six ans, 50 pays et 101 escales. Première escale: Paris, cet été. Jérôme Delafosse précise: "Nous voulons trouver des solutions pour un futur plus propre et les partager avec le plus grand nombre."