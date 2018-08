Ensoleillement record en juillet dans l'Hérault

Par Elisabeth Badinier, France Bleu Hérault

Il a fait beau et chaud en juillet sur le département de l'Hérault. Pas de record de chaleur, même si on a dépassé les 38 degrés à Béziers, en revanche on a battu des records d'ensoleillement à Montpellier.