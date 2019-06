Entre 42 et 44 degrés attendus ce vendredi dans les Bouches-du-Rhône pour le pic de la canicule

Bouches-du-Rhône, France

"Ce vendredi sera vraiment le pic de la canicule en Provence. Il fera très chaud dans les Bouches-du-Rhône et particulièrement au nord-ouest du département, vers le pays salonais, le massif des Alpilles et le pays d'Arles" , explique Patrick Noterman, prévisionniste chez Météo France. Le département est placé en vigilance rouge de vendredi 10 h jusqu'à samedi 6 h. On attend notamment 44 degrés à Arles et 43 degrés à Salon-de-Provence. A l'est des Bouches-du-Rhône, les températures seront légèrement plus basses, avec 41 degrés à Aix-en-Provence et 42 degrés à Trets. Globalement, la chaleur sera plus importante dans les terres que sur le littoral. Dans le Var par exemple, il fera 42 degrés au Luc-en-Provence et à Cuers, contre 36 degrés à Toulon.