Entremont-Le-Vieux : l'ouverture de la pêche se fera sans poisson dans la rivière du Cozon

Entremont-le-Vieux, France

Il n'y a plus de poisson ou presque dans la rivière du Cozon et ses ruisseaux confluents à Entremont-Le-Vieux (Savoie). Les cours d'eau sont pollués sur plusieurs kilomètres depuis une semaine par du lisier déversé par un agriculteur.

90 % de la faune serait détruite sur ces cours d'eau et les dégâts atteignent la rivière du Guiers jusqu'à Saint-Pierre-d'Entremont. La pollution a tué les truites, les géniteurs pouvant repeupler la rivière et surtout les alevins, "même si le débit de la rivière permet de nettoyer l'eau, le lisier s'est déposé dans les frayères [lieu de reproduction des poissons], c'est une catastrophe !" constate Yann Pin, le président de l'association Cozon Pêche à Entremont-le-Vieux, "on se défonce pour gérer un secteur de pêche et au final tout est foutu en l'air en deux heures à peine, c'est dommage".

Les truites de la rivière de Cozon ont été asphyxiées par le lisier © Radio France - Sarah Gilmant

Ce jeudi, la police de l'environnement a constaté une nouvelle coulée de lisier sur le même secteur, l'eau du ruisseau de la Doët est à nouveau noircie mais la pêche sera tout de même autorisée, "justement les pêcheurs restent les dernières personnes à fréquenter les lits des ruisseaux et donc à être vigilants. Ils savent réagir quand il y a une pollution et appeler les services compétents de l'Etat" explique Olivier Python, membre de l'AAPPMA, la fédération nationale de pêche, "habituellement, on préconise de ne pas trop piétiner les zones qui peuvent être des frayères mais là, sur cet affluent de la rivière du Cozon, elles sont vides ! Il faut prendre soin de ne pas blesser le poisson si on veut le remettre à l'eau."

Le lisier s'est déposé au bord des cours d'eau et dans les lieux de reproduction des truites © Radio France - Sarah Gilmant

Il n'y pas d'interdiction formelle de consommer le poisson pêché sur le secteur mais l'association Cozon Pêche déconseille fortement de la manger par précaution.

La fédération départementale de la pêche en Savoie a porté plainte. Selon son directeur Manuel Vallat, si l'homme n'intervient pas pour repeupler la rivière du Cozon, il faudra attendre deux à trois ans pour un retour à la normale.

Les agriculteurs pollueurs risquent une amende.