Environ 7.000 foyers sont toujours privés d'électricité en Limousin, après le passage de Zeus.

Enedis a pu rétablir le courant dans 90% des foyers touchés par la tempête de lundi, mais il en reste environ 7.000 en Limousin. Pour faire face aux pannes restantes, 520 personnes seront mobilisées ce mercredi.

Environ 7.000 foyers restaient privés d'électricité en Limousin, mardi soir, après le passage de la tempête Zeus : 2.300 en Haute-Vienne, 2.600 en Corrèze et 2.100 en Creuse. Enedis se félicite toutefois d'avoir pu rétablir le courant, en moins de 30 heures, dans 90% des habitations touchées.

Mobilisation en hausse chez Enedis

Hier, l'effectif avait été porté à 450 personnes pour réparer les pannes, grâce à des renforts venus d'autres départements, et à des prestataires extérieurs. Pour ce mercredi, les moyens humains sont portés à 520 personnes : 230 agents d'Enedis Limousin, 140 techniciens venus de Bourgogne, de Gironde, des Pyrénées atlantiques, des Landes, d'Ariège, des Hautes-Pyrénées et du Centre Val-de-Loire, et 150 techniciens de sous-traitants.

Pour se renseigner...

Enedis rappelle que son service de dépannage est accessible 24h/24 : au 09.726.750.19 pour la Corrèze, au 09.726.750.87 pour la Haute-Vienne et au 09.726.750.23 pour la Creuse.