Environ 700 jeunes manifestent pour le climat à Valence

Valence, France

Des Drômois et Ardéchois ont suivi l'appel à manifester pour le climat partout dans le monde. Environ 700 jeunes ont défilé dans les rues de Valence ce vendredi après-midi. Ils étaient 1000 le 15 mars dernier. La mobilisation accuse un léger recul.

700 jeunes manifestent pour le climat à Valence (Drôme) © Radio France - Nathalie Rodrigues

Les collégiens, lycéens, étudiants sont partis du kiosque Peynet pour remonter vers la mairie puis la préfecture via la rue Victor Hugo, avant de redescendre par les boulevards puis devant la gare. Ils scandaient des slogans comme "on est plus chaud que le climat", "les petits pas, ça suffit pas", "et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité".

"C'est une cause à ne pas prendre à la légère" pour Zélie, élève au lycée Triboulet à Romans, "on est les premiers préoccupés, nous les jeunes, on va avoir à gérer toute la merde (pardon) des politiques actuels."

"On est plus chaud que le climat" chantent les jeunes qui manifestent pour le climat devant la mairie de #Valence#Drôme#YouthForClimatepic.twitter.com/iTPrieq0fM — France Bleu Drôme Ardèche (@francebleuDA) May 24, 2019

Coline, en terminale S au lycée Camille Vernet à Valence, manifeste avec un sac poubelle pour ramasser des déchets sur son passage. Elle n'est pas là pour sécher les cours : "je suis très sérieuse dans mes cours, mais si au final on n'a plus de planète, tous ces cours m'auront servi à rien. On est obligé d'être ici. On veut un avenir"

Les pancartes des jeunes pour le climat rivalisent d'originalité © Radio France - Nathalie Rodrigues

Ces jeunes ne sont pour la plupart pas en âge de voter et le regrettent. Ils souhaitent que l'environnement soit pris en compte lors des élections européennes de ce dimanche. Ils ont déjà le sentiment que leur dernière manifestation, le 15 mars, a contribué à inscrire le climat dans les agendas politiques, qu'on en parle plus. Mais ces jeunes attendent désormais des actions concrètes.

Les jeunes manifestants pour le climat à Valence (Drôme) ont fait un bref sit-in devant la préfecture © Radio France - Nathalie Rodrigues

D'autres marches pour le climat ont lieu ce samedi en Drôme Ardèche : rendez-vous à 14h place du marché à Montélimar, à 14h30 devant la médiathèque d'Aubenas, et une Vélorution est proposé à 14h au départ du kiosque Peynet à Valence.