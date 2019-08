Plastiques sur les plages : les communes du littoral basque en avance sur la charte Poirson

Anglet, France

La majorité des communes du littoral basque vont signer la charte Poirson pour la propreté des plages. Une charte qui ne présente pas de difficultés pour les communes basques qui appliquent déjà la plupart des 15 mesures proposées par le gouvernement. Le maire (LR) d'Anglet explique que les poubelles, les cendriers de plage, le nettoyage raisonné, tout cela existe depuis plusieurs années : "j'avais peut-être anticipé l'idée gouvernementale, c'est avec plaisir que je vais signer cette charte" se réjouit Claude Olive.

Les plages du littoral angloy sont équipées de cendriers et de poubelles © Radio France - Valérie Menut

"Content que le gouvernement se soit réveillé"

A Saint Jean de Luz, Guillaume Colas, est délégué au développement durable, et à la préservation de l'environnement. Lui aussi adhère sans effort à la charte : "oui on va adhérer. Nous avons déjà pris en compte ce qu'il y a dans la charte comme la sensibilisation. On peut viser au plus haut sans problème" affirme-t-il avant d'ajouter : "je suis content que le gouvernement se soit réveillé. Ce matin encore, je me baignais et je voyais des déchets plastiques autour de moi".

A St Jean de Luz les mesures de la charte sont déjà en place © Radio France - Bixente Vrignon

La ville de Biarritz devrait également ratifier cette charte contre les déchets plastiques sur les plages avant le sommet du G7 qui se tiendra du 24 au 26 août.