En déplacement en Bretagne, le président de la République, Emmanuel Macron, confirme ce mercredi 20 juin 2018 que les six premiers projets de parcs éoliens en mer vont pouvoir se poursuivre avec une facture globale revue à la baisse.

Plévenon, France

Les six premiers projets de parcs éoliens en mer français vont se poursuivre a annoncé Emmanuel Macron en déplacement à Plévenon dans les Côtes-d'Armor ce mercredi 20 juin 2018. Les six projets offshore sont ceux de Courseulles-sur-Mer (Calvados), Fécamp (Seine-Maritime), Saint-Brieuc (Côte d'Armor), Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), le Tréport (Seine-Maritime) et Yeu/Noirmoutiers (Vendée). Le président de la République précise que les conditions tarifaires ont été renégociées ce qui permet de revoir à la baisse le coût de ces projets de 15 milliards d'euros. La mise en service de ces parcs est prévue à partir de 2021.

Aux côtés du chef de l'Etat en Bretagne, le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, souligne que ces parcs éoliens auront une puissance de production d'électricité équivalente à celle de deux réacteurs nucléaires. "Excellente nouvelle pour la France qui va pouvoir valoriser son potentiel exceptionnel et accentuer son leadership mondial dans la transition énergétique" a écrit la directrice générale des énergies renouvelables en France d'Engie sur le réseau social Twitter.

✅ des emplois pour nos territoires pic.twitter.com/aF7PCrnDQQ — Nicolas Hulot (@N_Hulot) June 20, 2018

Egalement au programme du chef de l'État pendant les deux journées qu'il passe en Bretagne ce mercredi et ce jeudi : la revitalisation des centres-villes ou encore le désenclavement de la Bretagne.