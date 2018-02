On doit savoir ce mardi si le parc de 62 éoliennes en mer au large de Dieppe-Le Tréport est validé ou non par l'agence française de la biodiversité. Selon nos informations, cette instance devrait émettre un avis favorable, avec certaines réserves.

Dieppe, France

Des éoliennes en mer au large du Tréport et de Mers-les-Bains oui ou non ? L'agence française de la biodiversité doit rendre son avis ce mardi concernant ce projet qui fait débat en Seine-Maritime et dans la Somme. Avis plusieurs fois repoussé mais qui devrait logiquement être rendu ce mardi. Selon plusieurs sources (notamment dans la Somme) cet avis devrait être favorable, avec certaines réserves.

Le projet de parc éolien de Dieppe-Le Tréport prévoit la construction de 62 éoliennes en mer, d'une puissance de 8 MW chacune, sur une surface de 82 km². Il est piloté par le groupe Engie. Il suscite des oppositions locales, notamment chez les pêcheurs. En outre, en octobre dernier à Abbeville, le parc naturel marin des estuaires picards a rendu un avis négatif au projet.