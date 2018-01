Bouin, France

Des experts ont été mandatés pour expliquer la chute d'une éolienne à Bouin le 1er janvier. Installé en front de mer, ce parc de 8 éoliennes est exploité par le Sydev, le syndicat vendéen de l'énergie. Mais l'enquête intéresse toute la filière, jusqu'au ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. Et pour cause : on n'a jamais connu un tel accident sur le sol français. On a déjà vu une éolienne perdre une pale, mais jamais un mât cisaillé net à sa base. L'accident de Bouin sera donc un cas d'école.

L'éolienne N°7 a été brisée nette à quelques mètres de sa base © Radio France - Emmanuel Sérazin

Déjà des réponses...

L'enquête a déjà permis de confirmer certains éléments, notamment sur les conditions météo au moment de l'accident. Le vent a bien soufflé au moins à 160 km/h, mais "ces éoliennes sont capables de résister à des vents bien supérieurs", tempère aussitôt Alain Leboeuf, le président du Sydev. L'hypothèse de la foudre a aussi été évoquée. "Les rapports de Météo France sont formels. Il y a bien eu des orages ce matin-là, mais ailleurs en Vendée: aucun impact de foudre n'a été enregistré à Bouin".

... et encore beaucoup de questions !

Sur le plan technique, on sait que les 8 éoliennes se sont "mises en drapeau" le samedi à 16h30. L'arrivée de la tempête Carmen a donc bien été prise en compte, et les systèmes de sécurité ont bien été activés. En revanche, des témoins assurent avoir vu l'éolienne N°7 tourner à nouveau le dimanche, avant qu'elle ne soit brisée nette le lundi au petit matin. "Un témoin évoque aussi un halo autour de l'éolienne, comme du plastique pris dans une pale", confie le président du Sydev.

Reste à savoir pourquoi l'éolienne à recommencer à tourner, après avoir été mise en sécurité. L'enquête des experts semble s'orienter vers la conjonction de plusieurs pannes simultanées. Une panne informatique, comme l'envoi d'un mauvais signal, aurait provoqué la remise en service du système, alors que la tempête n'était pas encore finie. On parle aussi de panne mécanique, comme la rupture des freins censés retenir les pales. "Il n'y a pas un seul facteur, seule une série de dysfonctionnements peut expliquer un tel accident", conclue Alain Leboeuf.

Le rapport définitif des experts est attendu pour la mi-février. Très attendu...