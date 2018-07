De vendredi à lundi prochain, les températures maximales seront de l'ordre de 35 degrés et les minimales de 19 degrés sur l'Indre et le Cher.

Bourges, France

Les prévisionnistes de Météo France Bourges annoncent un épisode de canicule sur l'Indre et le Cher à partir de vendredi et jusqu'à lundi inclus. "On peut employer le terme de canicule plutôt que de pic de chaleur sur la fin de semaine car nous aurons des valeurs maximales autour de 35 degrés et des minimales de 19 à 20 degrés sur trois jours consécutifs", indique-t-on à Météo France Bourges. Voici les prévisions pour les prochains jours, elles restent à affiner d'ici la fin de semaine.

Mercredi 1er août : temps estival

Le temps reste très bien ensoleillé, dans une atmosphère calme. Les températures s'affirment un peu. Vent : de secteur Nord faible. Températures maximales : 30 à 32 degrés, du Nord au Sud.

Jeudi 2 août : temps estival

Le temps estival, très bien ensoleillé, s'affirme encore, et commence à prendre un début de connotation caniculaire. Vent : de Nord-Est faible. Températures minimales : 17 à 19 degrés; maximales : 33 à 35 degrés.

Vendredi 3 août : caniculaire

La connotation caniculaire de ce temps estival, très bien ensoleillé, se met en place. Vent : de Nord-Nord-Est faible, à temporairement légèrement modéré. Températures minimales : 18 à 20 degrés ; maximales : 36 à 38 degrés.

Samedi 4 et dimanche 5 août : caniculaire

Ce temps estival, très bien ensoleillé, caniculaire, se poursuit sur ces deux jours de week-end. Vent : de Nord-Nord-Est faible, à temporairement légèrement modéré. Températures minimales : 20 à 22 degrés ; maximales : 34 à 36 degrés, les plus élevées samedi.

Lundi 6 et mardi 7 août : caniculaire

Ce temps estival, très bien ensoleillé, caniculaire, se poursuit sur ces deux jours, même si mardi est le dernier jour où les températures rentrent dans ce critère éventuellement caniculaire. Vent : variable, faible dans l'ensemble, à temporairement très légèrement modéré. Températures minimales : 20, puis 18 degrés mardi ; maximales : 36, puis 34 degrés mardi.

Mercredi 8 et jeudi 9 août : estival

On garde un temps très bien ensoleillé, agrémenté de rares petits nuages de beau temps. Les températures, en baisse, redeviennent estivales, chaudes, sans connotation caniculaire cette fois.

Records de chaleur en juillet

Le mercure a largement dépassé les 30 degrés dans l’Indre et le Cher sur ce mois de juillet. Il a fait par exemple 33 à 34 °C le 1er juillet, 32 à 33 °C le 24 juillet, 35 à 36 °C le 26 juillet et 34 à 35 °C le 27 juillet.

Pour le Cher, c’est le troisième mois de juillet le plus chaud depuis 1913 derrière 2006, 1983 et 1921. Pour l’Indre, c’est le huitième mois de juillet le plus chaud depuis 1893 derrière 1911, 1928, 2006, 1904, 1921, 1900, et 1983.