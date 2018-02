Il ne fait pas bon respirer en Deux-Sèvres et en Vienne depuis ce jeudi. Un épisode de pollution de l'air a débuté. En cause : une hausse des particules fines. Des particules "générées par les activités humaines telles que le chauffage domestique, le trafic automobile, l'agriculture ou encore les industries", indique Atmo Nouvelle-Aquitaine sur son site internet. Leur concentration est favorisée par la météo, notamment par la baisse des températures. Un épisode prévu au moins jusqu'à demain. Mais il pourrait durer plusieurs jours.

Evitez le sport intensif

Ces particules peuvent avoir un effet sur la santé : toux, essoufflement, crises d’asthme, irritations des yeux et de la gorge, mais aussi sur le système cardio-vasculaire. Pour les personnes vulnérables (femmes enceintes, nourrissons, personnes âgées, asthmatiques...) et sensibles, il est donc recommandé de limiter les activités physiques et sportives intenses, les activités qui demandent le plus d'effort et d'éviter de se mettre aux abords des grands axes routiers en cas de déplacement.