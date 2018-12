Episode de pollution aux particules fines pour les bassins lyonnais et nord-isérois

Vienne, France

Ce jeudi, en raison d'une dégradation de la qualité de l'air, le préfet de région a décidé d'activer la vigilance "jaune" pollution pour le bassin lyonnais et le Nord-Isère (vallée du Rhône). La qualité de l'air qui ne devrait pas s'améliorer ce vendredi. Ainsi, il est demandé aux personnes vulnérables de limiter leurs déplacements aux heures de pointes. Autre recommandation : abaisser sa vitesse de 20 km/h sur les voies pour lesquelles la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 90 km/h.

"Les conditions météorologiques anticycloniques se maintiennent et sont favorables à l’accumulation des particules et donc à une dégradation de la qualité de l’air", explique Atmo, l'organisme qui surveille la qualité de l'air dans la région. Ce vendredi, "la stabilité des masses d’air restera propice à l’accumulation des polluants. La qualité de l’air devrait rester médiocre sur le bassin Lyonnais et la vallée du Rhône, la vallée de l’Arve et Clermont-Ferrand. Une vigilance jaune est activée sur le bassin Lyonnais-Nord Isère où le seuil de 50µg/m3 devrait être dépassé".

Pour retrouver l'ensemble des consignes de la préfecture du Rhône, rdv ici.