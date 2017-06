Épisode de pollution à l'ozone dans l'Hérault et le Gard

Un épisode de pollution à l'ozone touche le Gard et l'Hérault ce lundi. Rien de grave mais le seuil d'information sera franchi. C'est à dire le niveau 1 de l'alerte qui impose aux personnes les plus sensibles d'être vigilantes.

L'Hérault et le Gard touchés par un épisode de pollution à l'ozone ce lundi. Le seuil d'information, c'est à dire le niveau 1 de l'alerte sera franchi. Il impose aux personnes les plus sensibles (enfants, personnes âgées, asthmatiques, femmes enceintes) d'être vigilantes. Il est recommandé à ces personnes de limiter les sorties l'après-midi et les activités physiques intenses.

L'ozone est une pollution due notamment au trafic routier et à l'activité industrielle, associé à la chaleur et au rayonnement solaire.