Episode de sécheresse : des mesures de restriction dans la Marne

Reims, France

Le seuil d'alerte a été franchi dans plusieurs secteurs du département de la Marne. En Brie et Tardenois, sur les affluents crayeux Marne et Aisne Aval, Aube et Seine. Du coup, quelques mesures de restriction d'usage de l'eau ont été prises.

Interdiction de laver les véhicules en dehors des installations professionnelles, d'arroser espaces verts, jardins entre 11 h et 18 h, de remplir les piscines. Mesures de réduction des quotas alloués à l'irrigation. Les mesures sont consultables dans leur ensemble sur le site de la préfecture de la Marne.