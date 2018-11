Episode neigeux de faible intensité en Ile-de-France : la préfecture de Police appelle à la prudence sur les routes

Il devrait commencer à neiger en Seine-et-Marne à partir de minuit et dès trois heures du matin mardi dans les Yvelines et le Val d'Oise. Un épisode neigeux de faible intensité selon Météo France. Le cumul de neige attendu ne devrait pas dépasser 1 cm.

Île-de-France, France

Premier épisode neigeux attendu dans la nuit de lundi à mardi en Ile-de-France en raison d’un refroidissement des masses d’air provenant de l’est. L'intensité sera faible selon Météo France. Ça devrait commencer à tomber à partir de minuit sur la Seine-et- Marne et dès 3 heures du matin dans les Yvelines et le Val d’Oise. Cet épisode est susceptible de se prolonger jusqu’à 14 heures dans l’est de l’Ile-de-France et jusqu’à 16 heures dans l’ouest. Le cumul de neige attendu ne devrait pas dépasser 1 cm sur la zone (et de manière très localisée jusqu’à 3 cm).

Les autorités appellent les automobilistes à la prudence

Les conseils de la préfecture de Police si vous devez prendre votre voiture :

- Soyez prudent et vigilant : réduisez votre vitesse et respectez les distances de sécurité.

- Préparez votre déplacement et votre itinéraire en vous renseignant : * sur les conditions de circulation : www.bison-fute.gouv.fr [circulation nationale] et www.sytadin.fr [circulation en Ile de France]. * sur les conditions météorologiques : www.meteo.fr