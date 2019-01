EPR de Flamanville : des soudures pourraient provoquer de nouveaux retards

Flamanville, France

Le démarrage de l'EPR de Flamanville pourrait être une fois de plus repoussé ? L'autorité de sûreté nucléaire s'est montré très prudente quant à l'avenir du chantier du réacteur, lors de sa conférence sur les grands enjeux de 2019.

Le nouveau patron de l'ASN, Bernard Doroszusk, a en effet évoqué huit soudures qui nécessitent des réparations et qui sont difficilement accessibles par EDF. Le calendrier, qui prévoit le démarrage du réacteur fin 2019, sera "difficile à tenir."

Situation très préoccupante

L'été dernier, le Comité de réflexion, d'information et de lutte Antinucléaire, le CRILAN, avait porté plainte auprès du procureur de Cherbourg au sujet de ces soudures non conformes. Le président du CRILAN, André Jacques, trouve cette situation très préoccupante. "Le chantier avance, mais _il y a autour de la cuve et des soudures des procès qui n'ont pas encore abouti_. On ne peut pas faire comme si tout allait bien."

Comment peut-on faire des essais à chaud sur une installation qui n'est pas conforme ?"

Principale inquiétude pour Jacques André, le début des essais à chaud sur le circuit secondaire principal mi-février. "Comment peut-on faire des essais à chaud sur une installation qui n'est pas conforme ?" s'interroge-t-il.

La direction n'a pas souhaité faire de commentaire. L'Autorité de sûreté nucléaire dira au mois de mai si les tests d'EDF sur les soudures sont convaincants.