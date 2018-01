Landes, France

Depuis le début de l'année, il n'est pas rare de voir des animaux s'échouer les plages des Landes. Ils sont épuisés par les tempêtes à répétition. Il y a eu la tortue découverte le 2 janvier dernier sur la plage de Lespecier à Mimizan, puis le bébé phoque retrouvé sur la plage de Soorts-Hossegor jeudi dernier. D'ailleurs, Eléanor, en référence à la tempête qui l'a faite dériver, va mieux. Prise en charge par l'Aquarium de Biarritz, elle a commencé à s'alimenter.

Eléanor reprend des forces, "elle va encore rester quelques semaines dans le centre de soins, puis elle sera relâchée dans le milieu naturel" - © Christophe Cassou / Aquarium de Biarritz

Des oiseaux marins sont aussi victimes de ces très forts coups de vent. Près d'une trentaine ont déjà été recueillis depuis début janvier à Alca Torda, le centre de soins pour la faune sauvage basé à Pouydesseaux. C'est plus que l'hiver, à cause justement des tempêtes successives. "Ils arrivent sur nos côtes suite aux nombreux vents et intempéries que l'on a au large, les oiseaux sont affaiblis et n'ont pas du tout le temps de se remettre en forme" explique Baptiste Verdoux, soigneur animalier depuis 3 ans à Alca Torda.

Le centre de soins de la faune sauvage a recueillis quelques Tordas, des Fous de Bassan et surtout des Guillemots. "Ils sont très déshydratés, ils ont pour la plupart ingéré du mazout ou en ont sur le plumage" poursuit le soigneur. Alors, les quatre employés, épaulés par des bénévoles prodiguent des soins pour chaque oiseau : température, taux de déshydratation, risque d'anémie, etc... pour établir un diagnostic.

Bonne nouvelle, Alca Torda a déjà relâché un macareux, trois Fous de Bassan et un Guillemot devrait retrouver son milieu naturel cette semaine.

Ne pas faire n'importe quoi face à un oiseau épuisé

Si dans les jours à venir, vous trouvez un oiseau en détresse sur la plage, _"_il faut le récupérer et le mettre au chaud au plus vite , dans un carton, dans le noir, éviter les bruits et les mouvements trop brusques" conseille Baptiste Verdoux, sans oublier une source de chaleur "une bouillotte ou une bouteille d'eau chaude". Pour l’attraper, le soigneur préconise une serviette pour calmer l'oiseau mais aussi éviter les coups de bec, car ces animaux restent sauvages. Une fois l'oiseau mis au chaud, contacter le centre de soins Alca Torda, qui mettra en place le rapatriement de l'oiseau à Pouydesseaux par le biais des bénévoles. D'ailleurs, la structure cherche toujours des bénévoles sur la cote landaise, notamment au Nord entre Biscarrosse et Mimizan.