Poitiers, France

Et si vous ne deviez retenir qu'une chose c'est de vous équiper de pneus hiver. Certains professionnels de la route, comme les commerciaux, les infirmières ou encore les médecins de campagne l'ont bien compris. Un jeu de pneus pour l'été et un autre pour l'hiver. Alors attention à respecter une règle: des pneus hiver se montent sur les 4 roues de la voiture et pas uniquement sur les 2 roues motrices sinon à coup sûr votre véhicule aura un comportement désordonné sur la route. Pareil pensez à bien vérifier la pression des pneus. Aux beaux jours, vos pneus hiver vous les stockez au sec à l'abri de la lumière et du soleil pour les remonter ensuite l'hiver suivant et comme ça vous économisez vos pneus été. L'avantage du pneu hiver c'est qu'en dessous de 7 degrés la gomme ne va pas durcir comme sur des pneus classiques elle va rester tendre et accrocher. Côté prix bien sûr ça se paie il vous en coutera 10 à 20 % plus cher mais franchement ça peut vous sauver d'un accident ou d'un mauvais scénario et ça franchement ça n'a pas de prix...

les chaussettes ont fait leur apparition

quelques bons conseils à respecter et tout ira bien © Radio France - RF

Alors depuis quelques années les chaussettes ont fait leur apparition, elles s'enfilent autour des pneus notamment des routes motrices et vous permettent d’accrocher un peu le sol gelé ou la neige, mais aussitôt que vous allez ensuite rouler sur du goudron vous allez abimer le revêtement de la chaussette qui va se détériorer fortement et finir par se déchirer. Donc cette chaussette doit juste vous servir à vous sortir d'un mauvais pas comme vous extirper de vos stationnements ou de votre rue qui n' a pas été déneigée pour rejoindre un axe qui lui l'a été.

voilà ce qui se passe quand on tarde à mettre ses chaînes © Radio France - Vincent Hulin

Dans le Poitou on n'est pas concerné on pense plus aux abords des montagnes et des stations de ski avec justement parfois le chainage obligatoire, question gros sous comptez de quelques dizaines à plusieurs centaines d'euros et puis dernier conseil entrainez-vous à monter vos chaines avant chez vous tranquillement au calme et à l'abri.