Erdre : attention aux cyanobactéries

Comme tous les étés, les cyanobactéries envahissent l'Erdre. Pas de quoi interdire les activités nautiques comme le canoë ou le paddle, mais il y a tout de même des précautions à prendre parce qu'elles peuvent être nocives pour la santé.

Dès qu'il commence à faire un peu chaud, c'est le même problème dans l'Erdre : les cyanobactéries se développent. Ces organismes entre l'algue et la bactéries adorent en effet le soleil, la lumière et les eaux stagnantes. Le problème, c'est qu'elles sont nocives pour la santé. Elles pourraient d'ailleurs avoir provoqué la mort de trois chiens qui se sont baignés dans la Loire, ces derniers jours dans le Maine-et-Loire. Les analyses doivent encore le confirmer.

Pour ce qui est de l'Erdre, les taux de cyanobactéries sont élevés en ce moment, à des niveaux de 1 et 2 sur une échelle allant jusqu'à 3 bis. Mais dans le même temps, ces cyanobactéries contiennent peu de toxines. Ça veut dire qu'il ne faut pas rester dans l'eau de façon prolongée ou la boire (c'est de toute façon interdit de se baigner dans l'Erdre, hormis au niveau du plan d'eau de Vioreau), mais qu'on peut continuer d'y naviguer ou d'y faire du canoë ou du paddle.

Le résultat des derniers relevés pour évaluer la qualité de l'eau de l'Erdre - Edenn

Il faut bien se doucher et bien nettoyer son matériel

Il y a quand même quelques précautions à prendre, surtout dans le cas où on tombe à l'eau explique Michelle Darabi, la directrice de l'Edenn, la collectivité qui travaille à l'amélioration de l'eau de l'Erdre. "Il faut bien se doucher après avoir pratiqué une activité nautique sur l'Erdre, il faut aussi bien nettoyer son matériel à l'eau du robinet pour enlever toutes les traces de cyanobactéries. Sachant qu'actuellement, nous sommes à des niveaux 1 sur certaines stations de mesure (Saint-Félix, Nort-sur-Erdre et Vioreau) et à 2 sur les autres (Sucé-sur-Erdre, Carquefou et La Jonelière), des niveaux qui ne requièrent que des précautions d'hygiène. Nous n'avons pas de restrictions plus fortes à ce jour".

Des risques d'allergies, de conjonctivites et de gastro

Ceci dit, même à ces niveaux là, les cyanobactéries peuvent entraîner des petits soucis de santé pour les personnes sensibles : des allergies, des conjonctivites et des gastro-entérites. Si ça vous arrive, il faut le signaler à votre médecin qui transmettra à l'Agence régionale de santé.

Des prélèvements sont réalisés tous les 15 jours dans l'Erdre pour évaluer la qualité de l'eau. Les résultats et les précautions à prendre sont consultables sur le site de l'Edenn.