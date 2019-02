Erosion à la pointe du Cap-Ferret : la préfecture réclame des mesures d'urgence

Lège-Cap-Ferret, France

Le préfet de Gironde s'inquiète de l'accélération du phénomène d'érosion de la pointe du Cap Ferret. Dans un courrier envoyé mercredi, Didier Lallement demande au maire de Lège-Cap-Ferret de prendre un certain nombre de mesures d'urgence.

Le préfet estime qu'il faut interdire "sans délai", "tout cheminement du public sur les ouvrages depuis le restaurant « chez Hortense » jusqu’à la pointe et procéder à la fermeture au public des différents accès à ces ouvrages". Selon lui, un plan de gestion de crise pour la pointe et la zone des 44 hectares doit être intégré dans le plan communal de sauvegarde, "afin d'anticiper les risques de brèche et d'effondrement brutal des ouvrages".

Il lui demande également de revoir sa stratégie de rechargement en sable de la plage, de l'élargir à l'ensemble du périmètre de la pointe, et de l'évaluer avant l'automne. Enfin, Didier Lallement réclame des mesures à plus long terme sur l'urbanisation de la pointe.

Ces recommandations s'appuient sur l'expertise menée à la demande du préfet par le CEREMA, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Dans son rapport, le CEREMA a identifié deux secteurs à risque à court terme : la plage océane à la pointe et les ouvrages de protection contre la mer à l’intérieur du bassin depuis la pointe jusqu’à chez « Hortense ». "Le maintien du trait de cote à la pointe paraît très hypothétique à court ou moyen terme, et la stabilité des ouvrages ne peut être garantie avec des risques d’effondrement brutal non prévisibles", peut-on lire dans le communiqué de la Préfecture.