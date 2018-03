La Teste-de-Buch, France

L'océan grignote nos plages ! Cet hiver le littoral girondin a encore souffert de l'érosion. Rien à voir avec le période 2013-2014 qui avait vu nos plages reculer de presque 20 mètres à Lacanau ou Soulac , mais ce recul se confirme encore une fois cette année. "Nous avons perdu de un à trois mètres de sable en moyenne" estime l'Observatoire de la côte aquitaine qui vient de publier son bilan. En cause notamment, les trois grandes tempêtes hivernales : Bruno, Carmen et Eleanor en décembre et janvier dernier. Un recul "normal" estime l'Observatoire de la côte Aquitaine.

On remarque que certaines zones sont plus sensibles à l'érosion, notamment le Nord-Médoc, la Pointe du Cap Ferret et les plages de la Teste-de-Buch.

- Vital Baude, co-président de l'Observatoire et conseiller régional en charge du littoral

On ne gagnera pas un bras de fer contre l'Atlantique

Si l'on se penche sur la cartographie on voit que c'est dans le Nord-Médoc que le trait de côte a le plus reculé : trois mètres à Hourtin, deux mètres à Soulac et 1,5 mètres plus au sud en moyenne. Ici ou là des falaises de sable se sont formées au pied de la dune et les plages ont perdu une partie de leur stock, d'où l'apparition parfois des sols fossiles comme à Montalivet ou au Petit Nice à La Teste.

Cette cartographie pourrait très vite évoluer. Au printemps les courants marins nous ramènent systématiquement du sable, les plages se réengraissent et leur niveau remonte parfois de plusieurs mètres. On ne peut pas faire grand chose contre les éléments, sinon mesurer ses effets sur le littoral et prendre les bonne décisions en matière d'urbanisme ...