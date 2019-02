En 1869, le père Armand David décrivait au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris "un ours tout blanc, à l'exception des quatre membres, des oreilles et du tour des yeux, qui sont d'un noir profond" et il envoie une dépouille en Europe. Il deviendra le panda géant.

Description du panda

Une plaque du WWF est apposée sur la maison natale d'Armand David © Radio France - Bixente Vrignon

Une délégation de 47 personnes d'Espelette sera le 12 avril à Baoxing, dans le Sichuan, où une cérémonie est organisée pour fêter les 150 ans de cette description. On ne parle pas de découverte puisque l'animal était connu des populations locales, mais Armand David -natif d'Espelette- fut le premier à décrire le panda.

Eric Lavigne: "Armand David a fait découvrir cet animal à toute l'Europe" Copier

Une statue en bronze

"Le père David est encore dans la mémoire des habitants de Baoxing" assure un des meilleurs connaisseurs du panda et de la région. Jérôme Pouille a été nommé "pandassador", ambassadeur du panda, par la Chine et il administre un site dédié à cet animal emblématique. Le curé basque a laissé sur place une église, et de nombreux documents. La ville possède aussi une statue en bronze de celui qui a décrit le panda scientifiquement, érigée après le séisme de 2008.

La commune d'Espelette a déjà reçu plusieurs cadeaux sur le thème du panda © Radio France - Bixente Vrignon

Jérôme Pouille: "Un séisme en 2008 a détruit plusieurs monuments dédiés au père David" Copier

Les cérémonies des 150 ans risquent d'être d'importance pour Jérôme Pouille puisque "la province du Sichuan a toujours accordé beaucoup d'importance touristique à l'image du panda: c'est dans cette province qu'on trouve les deux tiers des pandas à l'état sauvage. Forcément l'anniversaire de cette première description scientifique est un fait majeur pour la province du Sichuan et la ville de Baoxing".