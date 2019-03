Essonne : Le maire d'Igny en colère contre le "massacre environnemental" causé par SNCF Réseau et RTE

Igny, France

"RTE et SNCF Réseau, entreprises gestionnaires des infrastructures qui traversent Igny, ont opéré un massacre environnemental" : c'est ainsi que le maire d'Igny (Essonne) dénonce la situation aux abords des lignes à très haute tension et sur les à-côtés des rails du RER C. "Je vais même plus loin" ajoute Francisque Vigouroux, "c'est un massacre à la tronçonneuse ! Parce que je l'ai vu faire et j'appelle pas ça de l’élagage, j’appelle ça un massacre et j'invite quiconque à venir le constater". Deux sites sont concernées dans cette commune de 10.000 habitants. A côté des lignes du RER C,sur le talus, où il n'y a plus aucun arbre à l'horizon et à quelques kilomètres, sous les lignes à haute tension, sur un site classé, principal poumon vert boisé de la commune, en limite de Bièvre et d'Igny. "Là, c'est la société RTE qui gère, on est sous des pylônes électriques qui permettent de transporter les lignes à très haute tension. On aurait pu penser qu'il s'agissait de créer une piste de ski de fond ou un aérodrome mais non, en fait, ils ont saccagé sur des centaines de mètres carrés, l'ensemble de la végétation qui était présente sous la ligne à haute tension".

Selon le maire, "les conséquences sont dramatiques en termes d’impact sonore, visuel et sans compter les risques hydrauliques et d’inondations, en cas de ruissellement important. Les entreprises se retranchent derrière une logique d’entretien et de sécurité afin de protéger les infrastructures. Seulement, supprimer toute végétation, ce n’est pas de l’entretien !". Au total, une centaine d'arbre a été coupée, le maire demande donc à SNCF Réseau et à RTE de ramasser les copeaux et de replanter. A plus long terme, Francisque Vigouroux souhaite obliger par la loi (dans le code de l'énergie) les concessionnaires qui sécurisent ces lignes à tenir compte du paysage et à mettre en place des compensations. "J'estime qu'effectivement, il faut entretenir, c'est bien normal mais lorsqu'on est en zone urbaine, qui plus est en région parisienne, dans un secteur dense, la notion paysagère est fondamentale".

Le long des voies du RER C. Des dizaines d'arbres abbatus pour l'entretien des lignes © Radio France - VD

SNCF Réseau estime de son côté que "ces travaux sont nécessaires pour la sécurité des voyageurs". Quant à RTE, le Réseau de transport d'électricité indique qu'il "n’intervient sur la végétation autour des lignes électriques que lorsque c’est strictement nécessaire". "Ces lignes électriques sont importantes pour l’alimentation électrique de l’Ile-de-France et de Paris dit RTE, "Les distances de sécurité à respecter entre la ligne et la végétation peuvent aller jusqu’à une vingtaine de mètres de part et d’autre de l’axe du pylône".

"RTE, le réseau de transport d’électricité, a réalisé à l’automne 2018 l’entretien de la végétation sur la commune d’Igny aux abords des 3 lignes électriques à haute et très haute tension. Selon les lignes et les zones, nous intervenons tous les ans, pour d’autres à plus long terme. Ces travaux étaient essentiels pour 2 raisons : Garantir la sécurité des riverains et des professionnels de la forêt évoluant à proximité des lignes. Une branche d’arbre s’approchant d’une ligne électrique peut être à l’origine d’incendies (phénomène appelé « amorçage ») et deuxièmement : assurer l’approvisionnement en électricité qui pourrait être compromis par une végétation non contrôlée (chute d’arbres sur une ligne électrique, …). Ces lignes électriques sont importantes pour l’alimentation électrique de l’Ile-de-France et de Paris. Les distances de sécurité à respecter entre la ligne et la végétation peuvent aller jusqu’à une vingtaine de mètres de part et d’autre de l’axe du pylône. Cela permet d’éviter une chute d’arbre sur la ligne et donc toute coupure d’alimentation électrique. Ces distances prennent également en compte deux facteurs principaux : la croissance des arbres autour de la ligne et le balancement des câbles sous l’effet du vent. Avant la réalisation des travaux, RTE étudie la végétation aux abords de la ligne et adapte les modalités d’intervention pour préserver l’équilibre sécurité-environnement. RTE a informé la commune au préalable de la réalisation des travaux en lui envoyant en janvier 2018 un courrier d’information précisant qu’une campagne d’entretien végétation sera réalisée sur la commune. Ces distances de sécurité ont été renforcées à la suite de la tempête de 1999". RTE précise être en train de contacter le maire "afin d’échanger avec lui, pour lui faire part de la nécessité de nos travaux et d’étudier des solutions conciliant les besoins de chacun".