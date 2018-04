Essonne, France

Armés de gants, de pinces et de sacs poubelles, les quelque 300 habitants des communes Montgeron, Brunoy, Vigneux ou encore Yerres n'ont pas vraiment besoin de chercher pour trouver des déchets à ramasser. "Des bouteilles plastiques, des canettes, des sacs, des vêtements, des morceaux de voitures accidentés", Carine fait le compte de sa collecte sans être franchement étonnée de la récolte. "Malheureusement on passe devant tous les jours, se désole cette habitante de Montgeron.

"C'est lamentable" souffle Patrick, un bout de verre au bout de sa pince. "C'est un problème d'éducation ! Moi je me demande comment c'est chez eux ?" déplore-t-il. Eux ce sont les automobilistes, car ces déchets viennent pour la plupart des conducteurs qui jettent leurs détritus par la fenêtre ou parfois les déposent tout simplement en lisère de forêt.

8 tonnes de déchets sont ramassées chaque année en moyenne lors de cette seule matinée de nettoyage sur 3 km © Radio France - Bénédicte Robin

L'inaction de l'Etat

En plus de l'incivilité de certains, les élus locaux pointent du doigt la responsabilité de l'Etat. "C'est une route Nationale" insiste François Durovray, le président de l'agglomération du Val d'Yerres - Val de Seine et président du conseil départemental de l'Essonne mais "l'Etat ne fait pas son travail de nettoyage. Pourquoi l'Essonne serait-elle une poubelle" interroge-t-il.

Le département voudrait reprendre cette route à sa charge pour s'occuper de son entretien © Radio France - Bénédicte Robin

Transformer la Nationale en Départementale

Mais l'élu ne veut pas se contenter d'interpeller les services de l'Etat, il les a aussi solliciter pour que cette route devienne départementale. "Si l'Etat n'est pas capable de faire son travail, le département lui est prêt à le faire. _Et d'ailleurs, l_a Nationale 6 est déjà départementale dans le Val-de-Marne et en Seine-et-Marne" explique-t-il. Il voudrait donc en faire de même pour son département et en particulier pour la forêt de Sénart qui est, dit-il, "la première destination touristique de l'Essonne avec plus d'un million de visiteurs par an".