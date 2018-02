La neige recouvre plusieurs départements français ce mercredi, et notamment ceux de l’Île-de-France où les chutes de neige ont paralysé les transports. Dans ces conditions, est-il légal de rester chez soi au lieu d'aller travailler ?

Alors que les autorités appellent à ne pas prendre sa voiture si ce n'est pas indispensable, que la SNCF demande aux voyageurs de reporter leurs trajets tant que possible, et que les transports urbains ne fonctionnent parfois tout simplement pas ce mercredi en raison des chutes de neige... Faut-il tout de même, légalement, se rendre au travail ?

Oui, c'est légal de ne pas se rendre au travail à cause de la neige...

Le Code du travail stipule bien qu'en cas d'intempéries importantes, un retard ou une absence au travail est légale. Mais il précise qu'il faut prévenir son employeur (de préférence par écrit, avec un mail), voire lui fournir des preuves de sa bonne foi. Avec une photo, par exemple.

... mais le salarié peut perdre sa journée de salaire

En revanche, l'employeur a le droit de retenir de votre salaire cette journée non travaillée, et de la décompter de vos tickets restaurant, sauf si la convention collective de l'entreprise dit le contraire. Pour ne pas perdre sa journée, le salarié peut proposer de télé-travailler, ou encore mettre en avant le "droit de retrait" prévu dans le Code du travail dans les cas où se rendre au travail présente un "danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé."