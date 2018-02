Esvres-sur-Indre, France

Au collège Brassens, à Esvres, les adolescents apprennent la géographie, les mathématiques et désormais, le bien-manger. Depuis la rentrée, des producteurs locaux animent des ateliers dans la cantine. Ils présentent leurs produits qui seront ensuite préparés et servis le midi.

Les collégiens ont goûté des yaourts au lait de chèvre ou encore, des pâtes bio. Si la couleur marron de ces pâtes au blé dur étonne, d'autres couleurs attirent le regard. " Les pâtes vertes sont au basilic, les rouges à la tomate. On aromatise les pâtes à ce que l'on veut ", indique Sylvain Rigot, producteur de céréales et de pâtes bio à Chaveignes.

A la cantine du collège Brassens, les collégiens pourront manger des pâtes au goût de basilic ou de tomate © Radio France - Aurore Richard

En cuisine, le chef Bruno Moulin doit faire quelques réglages avec l'arrivée de ces nouveaux produits. " Ces pâtes sont un petit peu plus fragiles donc pour les garder al dente, on surveille plus, on met moins de temps de cuisson, on goûte, on regarde, on touche ", précise le cuisinier.

Le prix de l'assiette reste inférieur à deux euros

Cela demande aussi des ajustements du côté de la gestion. " Il nous faut participer les coûts dans la semaine de manière à ce que ça n'augmente pas. On dit 1,70-1,80 € dans l'assiette. Là, l'opération avec la maison Cabras où on a fait que du fromage et qui n'a pas été pris par tout le monde, je ne pense pas que l'on soit monté à deux euros ", explique la gestionnaire de l'établissement, Mélanie Gillet.

Selon l'administration, cette nouvelle organisation vaut le coup. Désormais, les collégiens n'hésitent plus, par exemple, à manger des yaourts au lait de chèvre. Pari réussi : ils découvrent et adhérent de plus en plus au bien-manger.