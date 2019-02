Et si l’on basait des canadairs en Corse ?

Corse, France

Ne serait-il pas judicieux de positionner deux canadairs en Corse tout au long de l’année ? L’interrogation n’est pas nouvelle mais Guy Armanet, le président du service d’incendies et de secours de Haute-Corse la ramène sur le devant de la scène.

Cette question fait suite à un week-end particulièrement chaud, marqué par près de 50 départs de feu. Les flammes, poussées par un vent violent ont détruit environ 1.500 hectares de végétation et menacé plusieurs villages comme Calenzana, Moncale ou encore Sampolo.

Les pompiers au sol ont été mis à rude épreuve durant de très longues heures avant que n’arrivent les renforts aériens (3 canadairs et 2 trackers). Ils ont permis de traiter les foyers les plus importants. Mais Guy Armanet estime « qu’il faudrait peut-être avoir deux canadairs basés à Ajaccio ou Bastia pour qu’ils puissent intervenir le plus rapidement possible. Quand on sait que l’attaque de feu doit se gagner dans la première demi-heure, c’est certainement plus facile d’intervenir immédiatement si les avions sont stationnés à Bastia ou Ajaccio » conclut le président du SIS de Haute-Corse.