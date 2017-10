Et si Nantes revivait une inondation comme celle de 1910 ?

Jusqu'à ce samedi soir, c'est la réflexion qui est proposée aux habitants du quartier Madeleine-Champs de Mars. Une exposition et des animations ludiques pour dédramatiser le risque de nouvelles inondations et tout savoir pour bien réagir si ça arrive.

Si, un jour, il y a une nouvelle crue centennale de la Loire à Nantes, le quartier Madeleine-Champs de Mars est l'un de ceux qui seront les plus touchés. Pas question pour autant de faire paniquer les habitants, bien au contraire. Avec l'expositions "Qui l'eût crue?" et les animations proposées jusqu'à ce soir à la maison de quartier, Nantes métropole veut rappeler que ce risque d'inondations existe mais aussi dédramatiser les choses et donner plein de bons conseils pour s'y préparer et réagir au mieux si jamais ça arrive.

On voyait même des bateaux passer dans les rues ! Et on marchait sur des planches posées sur des tréteaux !

Les dernières grosses inondations quartier Madeleine, c'était en 1936. Robert s'en souvient... avec le sourire ! "Il y avait de l'eau partout ! Tout le quartier était inondé", raconte dans un rire ce monsieur de 94 ans au regard pétillant. À l'époque, il en a 13. "Ça mettait de l'animation dans le quartier. On voyait même passer des bateaux dans les rues ! Et on marchait sur des appontements, des planches posées sur des tréteaux". Et pour lui et ses copains, tout ça est surtout un jeu : "on dansait sur les appontements pour faire peur à ses dames", glisse-t-il avec un nouveau sourire. Il se souvient aussi des maisons où il avait fallu surélever les meubles sur des parpaings. "Mais à l'époque, il n'y avait pas des appareils électriques partout comme maintenant. Il n'y avait pas de frigo, pas de télé..." Et s'il garde un sourire plutôt joyeux de cette double crue de la Loire et de l'Erdre, c'est que l'eau s'est arrêtée à la porte de chez lui. "On a eu de la chance".

Même aujourd'hui, l'eau pourrait monter jusqu'à un mètre de eau, à certains endroits, quartier Madeleine

Alors, aujourd'hui, ces inondations lui semblent bien loin, comme à la plupart des Nantais. Pourtant, il y a toujours un risque explique Agathe Moureaud, du service de gestion et de prévention des risque à Nantes métropole. "Dans le quartier Madeleine, l'eau pourrait monter jusqu'à un mètre de haut à certains endroits et même si dans la plupart des rues, elle ne dépasserait pas 50 centimètres, il faut tout de même s'y préparer. Surtout qu'elle pourrait mettre plusieurs semaines à redescendre, comme en 1910 où les inondations avaient duré un mois".

Et pour s'y préparer, il faut d'abord en parler. Pour provoquer la discutions, les "Badauds associés" ont accroché des dessins sur les murs du quartiers. Ils sont à la fois drôles et pédagogiques, comme celui qui montre les dégâts d'une inondation sur un mur ou celui qui rappelle l'utilité d'une bouche à incendie.

Ensuite, c'est autour de l'exposition que ça se passe. Les visiteurs peuvent découvrir des photos des précédentes inondations et avoir plein de bons conseils pour savoir comment s'y préparer en famille et comment réagir. Il y a pour ça deux documents : un petit livret à remplir en famille et un récapitulatif des bons gestes, et une vidéo.

Préparer des bougies, une radio à dynamo pour s'informer et garder ses papiers importants à portée de main

Et comme ça va toujours mieux en le disant, il y a aussi les bons conseils des pompiers. "Il faut d'abord s'informer, savoir ce qui peut se passer, là où on habite, en cas d'inondations", explique le Capitaine Alexis Lhermet, des pompiers de Loire-Atlantique. "Il faut aussi préparer chez soi ce qu'il faut en cas d'inondation : des bougies si l'électricité est coupée pendant plusieurs jours, de la nourriture qui ne se périme pas si le frigo ne fonctionne plus, une radio à dynamo pour s'informer... Des jeux aussi, pour occuper les enfants en attendant d'être évacué". Tout ça doit permettre de ne pas paniquer en cas de montée des eaux. "S'il n'y a pas d'urgence vitale, ça ne sert à rien d'appeler les pompiers, le 112, le 15... Et si votre rue est inondée, on ne pourra pas venir vider votre cave ! Et surtout, il ne faut pas enlever les plaques d'égoûts en espérant que l'eau s'évacue plus vite. Ça peut même être dangereux : une personne qui passe au-dessus sans le savoir peut être aspirée !", poursuit le Capitaine Lhermet. Il faut aussi préparer l'après inondations : penser à prendre des photos quand on fait des travaux chez soi pour les assurances, prendre des photos aussi des objets de valeurs, conserver à portée de main les papiers importants et en avoir une copie en lieu sûr, au cas où.