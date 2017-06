Et si nous profitions de l'été pour observer les araignées en Savoie ?

Pas moins de 450 espèces d'araignées ont été recensées en Savoie et nous n'en connaissons qu'une ou deux dont la fameuse araignée noire, la tégénaire. Il est temps de mettre fin aux préjugés !

Faune-savoie.org , un site collaboratif qui permet de rassembler et partager des observations d'animaux propose de s'intéresser aux araignées. Il y en a pas moins de 450 espèces en Savoie . Et si nous tentions de dépasser les préjugés ? André Miquet, chargé de mission à Espaces naturels de Savoie, lance donc un appel à observer les araignées et surtout dépasser sa peur de la grosse araignée noire que l'on trouve dans les maisons, la fameuse tégénaire.

"Les araignées sont un concentré d'idées reçues" André Miquet, biologiste au Conservatoire d'espaces naturels de Savoie

André Miquet, chargé de mission à Espaces naturels de Savoie Copier

L'objectif est de sensibiliser le public à regarder de près les fleurs, les arbustes et repérer ces toutes petites araignées d'à peine 3mm, aux jolies couleurs. A Mouxy, Sylvie déjà passionnée de botanique, participe au site collaboratif en adressant ses photos.

"Elles ne sont pas toutes noires et velues, il y en a de petites vertes qui sont même presque jolies" Sylvie, observatrice d'araignées