Et si on passait aux menus végétariens dans les cantines côte-d'oriennes

Green Peace lance une grande campagne contre la surconsommation de viande dont les effets sont néfastes sur l'environnement. Ils ciblent particulièrement les enfants qui consomment en moyenne deux à six fois plus de viande que recommandé par l'Organisation Mondiale de la Santé.

La consommation de viande varie selon les municipalités, la Côte d'Or ne fait pas figure de mauvais élève pour l'association environnementale, un menu par mois est végétarien à Dijon Métropole, on passe à trois pour Nuits-Saint-Georges. Mais ce n'est pas le cas partout regrette Gael Buyse, le coordinateur local de Greenpeace Dijon "Certaines agglomérations ne proposent aucun menu sans protéines animales aux enfants".

C'est le constat d'une étude en cours au sein de l'association sur l'ensemble des cantines de la région Bourgogne-Franche-Comté. L'association précise que retirer la viande des menus n'est pas suffisant, "bien souvent on retire la viande pour la remplacer par du fromage ou des œufs, mais ce n'est pas non plus satisfaisant au niveau environnemental, nous souhaiterions que soient proposés des menus alternatifs où des protéines végétales viennent remplacer les protéines animales".

Globalement moins de viande, mais de la viande locale

Une révolution difficilement acceptable pour les éleveurs de la région pour qui la restauration scolaire est un client important. Mais pour Gaël Buyse, il n'y a pas de conflits entre la volonté de réduire la viande et l'exigence de consommer local à l'école "aujourd'hui 70% de la viande consommée dans la restauration collective est importée", la diminution de la viande à la cantine n’empiéterait donc pas sur les revenus des éleveurs locaux, et même mieux elle pourrait leur être profitable "acheter moins de viande, c'est avoir plus d'argent pour acheter de la viande de meilleur qualité à des producteurs locaux", argumente Gaël Buyse.