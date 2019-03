Et si vous louiez votre toit pour l'installation de panneaux solaires ?

Valence, France

L'entreprise citoyenne Voisiwatt cherche à développer le photovoltaïque sur l'agglomération Valence/Romans. Elle vient d'installer ses premiers panneaux sur le toit du groupe Archer quartier Briffaut à Valence.

Voisiwatt fonctionne comme une coopérative à laquelle chacun peut participer. Citoyens, entreprises, collectivités peuvent proposer leur toit de maison, de bâtiment, leur parking. Ils deviennent alors actionnaires de Voisiwatt : ils doivent investir au capital de la société une somme qui correspond à 20% du prix des panneaux solaires. Voisiwatt finance le reste du coût de l'installation, verse un loyer pour le toit utilisé, vend l'électricité produite à Enedis, et ce pendant 20 ans. Après 20 ans, le propriétaire du toit récupère la propriété de ses panneaux solaires.

L'équivalent de 5 terrains de foot en 5 ans

L'idée de Voisiwatt, et de son président Marc Lopez, c'est de multiplier ainsi les installations photovoltaïques sur l'agglomération : "notre ambition, en 5 ans, c'est de faire 5 terrains de football. Nous, on considère que ce n'est pas un business, ce n'est pas juste pour faire du fric. On pense que ce bien commun qu'est le soleil, il faut le partager."

Ce n'est pas un business. Ce bien commun qu'est le soleil, il faut le partager. - Marc Lopez

Il faut minimum une surface de 60m² pour une installation de panneaux solaires. La surface recherchée par Voisiwatt pour démarrer, c'est plutôt 200/300 m². Voisiwatt a déjà une quinzaine de candidats, des entreprises surtout, à Valence, Romans, Bourg-de-Péage, Peyrins.

Ceux qui n'ont pas de toit ou de parking à louer peuvent quand même participer à Voisiwatt, en investissant et en devenant actionnaire.