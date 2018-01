Et si vous n'achetiez rien de neuf en 2018 ?

Par Juliette Micheneau, France Bleu Pays d'Auvergne et France Bleu

Défi lancé par l'association écologiste Zéro déchet et relayé par son antenne de Clermont-Ferrand : et si en 2018 on faisait tout pour n'acheter aucun objet neuf. Objectif : préserver nos ressources et limiter les déchets.