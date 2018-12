Etoile verte : Nantes Métropole met en valeur 42 km de promenade urbaine

Nantes, France

Nantes Métropole communique sur le projet "Etoile verte". Un projet au long cours qui vise à faire de Nantes une ville dans la Nature.

Une étoile à 5 bras

Respirez, oubliez le béton, imaginez une étoile à cinq bras; chacune représente une rivière ou un bout de fleuve : l'Erdre, la Chézine, la Sèvre la Loire amont et la Loire aval. Ajoutez deux branches : le Cens et le Gesvres. Voilà l'étoile Verte des Vallées Nantaises. Un total de 42 kilomètres de cours d'eau le long desquels se promener. Tout ça au départ du centre ville de Nantes. Avec du vert tout autour et en trait d'union -vert lui aussi- l'axe "Gare-quai de la Fosse-Bas Chantenay".

Immerger la Ville dans la Nature, voilà le souhait du maire de Nantes Johanna Rolland et de la Métropole. Ne pas laisser les promeneurs à l'entrée de la Cité des Ducs mais les attirer sur des chemins de promenade avec des objectifs de balade comme la Chaussée des Moines à Vertou ou le futur Jardin extraordinaire dans l'ouest de Nantes.

Et pour aider les promeneurs : une signalétique, des petites maisons aux fonctions pédagogiques et des départs de balade indiqués par des parvis ou des portes.

Projet visionnaire

Le célèbre paysagiste Gilles Clément participe à ce projet d'étoile verte.

Pour moi c'est un projet qui anticipe sur les nécessités d'organiser la Ville et les habitants et leur vie de tous les jours avec un environnement qui leur permet de vivre sans tomber dans le stress, la maladie et les graves pathologies - Gilles Clément

Gilles Clément a notamment collaboré au parc André Citroën à Paris, il a aussi fait le Jardin de l'Arche à la Défense et le jardin du toit de la base sous-marine de Saint-Nazaire.

Le paysagiste Gilles Clément travaille sur le projet nantais Etoile verte. © Radio France - Pascale Boucherie