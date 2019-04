Etretat : les voitures bannies de la falaise d'Amont

Depuis le samedi 20 avril, il n'est plus possible de se garer en haut de la falaise d'Amont, à Etretat (Seine-Maritime). Le parking qui se trouvait à côté de la chapelle a été supprimé pour préserver le littoral. Il faut désormais stationner en bas et monter à pied ou en petit-train.

Étretat, France

C'est un symbole fort en faveur de l'environnement. La commune d'Etretat, qui est candidate au label Grand Site de France, décerné par le ministère de la transition écologique, a décidé d'éloigner les voitures de la falaise d'Amont. Depuis le samedi 20 avril, il n'est plus possible de se garer tout là-haut puisque le parking gratuit qui se trouvait derrière la chapelle, près du monument des aviateurs Nungesser et Coli, n'existe plus.

L'idée était dans les cartons depuis plusieurs années, le parking avait même été supprimé des plans locaux distribués à l'office de tourisme. Mais cette fois, c'est bon : la nature va pouvoir reprendre ses droits sur cette parcelle.

"Le conservatoire du littoral qui est propriétaire du lieu va le renaturaliser, assure la maire de la commune Catherine Millet. Ce n'était plus possible d'avoir des voitures sur ce site magnifique."

La suppression de ce parking est plutôt bien accueillie par les visiteurs, heureux pour la plupart que la vue soit dégagée. "Les voitures ça gâchait le paysage ! Là, c'est beaucoup plus charmant et puis c'est mieux pour les photos !"

De son côté, Carmen, une touriste venue d'Occitanie, sensible aux questions environnementales se réjouit de ce pas en avant. "Le littoral est fragile, c'est bien de le préserver "

Trois parking en bas

Les 100 places gratuites avec vue panoramique sur la plage et les falaises n’existant plus, les touristes doivent maintenant stationner ailleurs, en bas. Trois parkings sont accessibles : l'un sur la route qui vient de Criquetot (gratuit), un autre (payant) de 270 places lorsqu'on arrive du Havre, et un dernier tout nouveau près de l'ancienne gare (payant), sur la route d'Yport.

Ce dernier parking de 100 places remplace, en quelques sorte, l'ancien parking de la falaise d'Amont. C'est d'ailleurs maintenant le plus proche si vous voulez aller vous balader sur les hauteurs.

L'accès à la falaise se fait désormais à pied ou en petit-train. © Radio France - Hélène Fromenty

Pour monter justement, comptez une quinzaine de minutes à pied par l'escalier de la plage, ou par la rue Jules Gerbeau. Vous pouvez aussi emprunter le petit-train, pour 6 euros aller-retour. A noter que les personnes à mobilité réduite auront bientôt des places réservées à bord.

Pour l'instant, en bas de la falaise, l'accès aux voitures - à l'exception des riverains - est simplement barré par des barrières mobiles. La communauté urbaine devrait prochainement mettre en place des panneaux et un système de blocage définitif.