Etsaut, France

Sa démission ne change rien. Tant que le projet de réintroduction de deux ourses dans les Pyrénées n'est pas abandonné, les éleveurs continueront à se mobiliser explique l'un des éleveurs présents à la manifestation, Nicolas Bengochéa "Hulot n'est plus là mais il sera remplacé, donc on restera vigilant quoiqu'il arrive et on fera tout pour empêcher cela". À l'appel de l'Association de défense du patrimoine pyrénéen et de défense du pastoralisme (Addip) et de son président Olivier Maurin, quelque 200 manifestants ont voulu faire passer leur message devant la mairie d'Etsaut.

Le message est envoyé à la maire de la commune, Elisabeth Médard, favorable à cette réintroduction. "Elle ne veut pas nous entendre sur le fait que non, le pastoralisme ne peut pas vivre avec les prédateurs" explique fort, face aux fenêtres de la mairie, Olivier Maurin, l'un des leaders du mouvement.

La manifestation a eu lieu au cœur du village d'Etsaut, sous le bruit des pétards. © Radio France - MK

Du sang et des carcasses de brebis lancés contre la mairie

En plus de l'ours, les éleveurs redoutent le loup qui sévit en ce moment en vallée d'Ossau. Les carcasses de brebis victimes du prédateur ont été déposées sur la place du village avant d'être jetés sur le parvis de la mairie. Le tout, arrosé de sang, face à la quarantaine de gendarmes venus protéger les lieux. La maire d'Etsaut souhaite porter plainte contre les dégradations "pour atteinte aux biens publics".

Les éleveurs ont déversé du sang devant la mairie. © Radio France - MK