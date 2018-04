Saint-Étienne, France

Des rassemblements de soutien à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes sont prévus ce lundi soir : à 18h place Jean Jaurès à Saint-Étienne. A 18h devant la Préfecture du Puy-en-Velay. Et puis une manifestation est également prévue samedi à 14h devant l'entreprise Verney-Carron de Saint-Etienne.

Le démantèlement de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes pose la question de l'avenir de ces zadistes. Peuvent-ils s'installer sur le tracé du projet d'autoroute A45 comme l'ancien maire de la Talaudière l'avait proposé ? Ici, la situation est plus complexe qu'à Notre-Dame-des-Landes, où les zadistes s'étaient installés sur les terres laissées libres après les expropriations des agriculteurs. Sur le tracé de l'A45, actuellement, il n'y a pas de terrains disponibles. Le chantier n'a pas démarré, aucune expulsion n'a été décrétée. Aucune terre ne peut être occupée. Le travail actuel des opposants s'articulent donc entre le lobbying auprès des élus, le développement de projet alternatifs à l'A45 et les initiatives locales.

Mais les opposants sont unanimes : tous les moyens seront bons pour empêcher l'A45. Et ils ont bien conscience que parler de ZAD fait peur, c'est "une arme de dissuasion massive" avouent certains. L'heure n'est pas à la ZAD donc, mais tout se prépare en coulisse : une tour de garde a été installée à Cellieu l'automne dernier. Un emplacement qui n'a pas été choisi au hasard et qui pourrait être l'embryon d'un futur campement. Une loge de vigneron est en cours de rénovation à Saint-Joseph. Et puis l'an dernier, lors du grand rassemblement début juillet à Saint-Maurice-sur-Dargoire, des opposants à Notre-Dame-des-Landes avaient fait le déplacement. Certains opposants historiques à l'A45 craignent même que le mouvement ne leur échappe. Et que la venue des zadistes ne soient inéluctable.

Une chose est certaines : des liens existent entre les différents mouvements d'opposition aux "grands projets inutiles et imposés" type grand contournement ouest de Strasbourg, Roybon ou Lyon-Turin. Après des années de mobilisation locale, la structuration et la coordination des différents groupes d'opposants à l'A45 sont nées d'une rencontre entre le ligérien Laurent Pinatel de la Confédération Paysanne et du rhodanien Maxime Combes d'Attac. Rencontre durant l'été 2016, justement à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes.