EXCLU - Feux de forêt : "il faut anticiper un risque plus fort cette année" selon François de Rugy

Toulon, France

Invité de France Bleu Provence matin, François de Rugy a confirmé "un risque incendie plus fort" cette année. "On a une élévation des températures, des saisons plus chaudes et des périodes de sécheresse prolongées y compris des sécheresses hivernales. Chacune et chacun d'entre nous ont une responsabilité : lutter avec acharnement contre les pyromnaes" a insisté le ministre de la transition écologique qui a confirmé la commande de six avions Dash stationnés sur la base de Nîmes-Garons.

Inondations, incendies et pollution aux hydrocarbures

Pour le ministre, "le dérèglement climatique rend les inondations et les feux de forêt plus violents et plus fréquents". "Il faut encore plus qu'hier se protéger et se prémunir grâce à des aménagements et des comportements de précaution" a expliqué François de Rugy en déplacement ce vendredi dans le Var à Draguignan pour mesurer ce qui a été fait depuis les inondations de 2010, à Sainte Maxime auprès des comités feux de forêt et à Ramatuelle après la pollution aux hydrocarbures en octobre dernier à cause de la collision de deux navires au large de la Corse.

François de Rugy a indiqué que les autorités n'ont "pas sous-estimé" l'ampleur de la pollution aux hydrocarbures à l'automne dernier sur les plages varoises. "Des moyens importants ont été dépêchés et nous avons bénéficié de la solidarité de l'Italie avec qui les relations ne sont pas toujours faciles" a indiqué le ministre qui a précisé que "près de 90 % du fioul qui s'étaient échappés des soutes ont été pompés". François de Rugy demandera toutefois ce vendredi dans le Var "si dans la chaîne d'information, tout a été bien fait en temps et en heure".

Le ministre de la transition écologique s'est également montré favorable à l'électrification "généralisée" des bateaux à quai. "Il est prouvé que les bateaux qui sont à l'arrêt et qui font tourner leur moteur pour produire de l'électricité représentent la principale source de pollutiuon de l'air pour Marseille et ses environs" a détaillé François de Rugy sur France Bleu Provence.