EXCLUSIF : une poitevine en vacances en Grèce a vécu le seisme

Delphine a ressenti les secousses violentes du tremblement de terre de magnitude 6 survenu dans la nuit de jeudi à vendredi entre la Turquie et la Grèce alors qu'elle venait tout juste de s'endormir.

Le séisme a provoqué un mini tsunami au large des côtes turques et il a été fortement ressenti dans les îles grecques du sud-est de la mer Egée, notamment Kos où deux personnes de nationalités turque et suédoise sont mortes. C'est là que Delphine est en vacances elle nous raconte "On venait juste de s'endormir et tout d"un coup on s'est réveillé en sursaut, ça bougeait vraiment dans tous les sens, des objets tombaient des étagères, les tiroirs qui s'ouvrent, on ne sait pas quoi faire, on est sorti, on avait l'impression d'à peine tenir debout, tous les gens de l'hôtel était à l'extérieur, même la piscine débordait. Heureusement que ce n'est pas arrivé en plein jour sinon il y aurait eu des mouvements de panique. Nous on s'en sort bien, car l'avant veille on était dans le quartier des bars qui se sont écroulés et qui ont fait des victimes. On est marqué mais on va quand même poursuivre nos vacances."