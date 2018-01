Roche-la-Molière, France

"On peut se battre mais à une grande majorité" lance ce mercredi le maire de Fraisses Joseph Sotton. Plusieurs maires de l'Ondaine ont donné rendez-vous à la presse pour redire à quel point ils s'opposaient à la demande de Suez. L'exploitant du centre d'enfouissement des déchets de Roche-la-Molière veut en effet exploiter le site jusqu'en 2051 à raison de 500.000 tonnes de déchets traités par an. Un "scandale" pour les maires concernés.

Rassemblement ce samedi matin

Le maire de Roche-la-Molière Eric Berlivet organise un rassemblement ce samedi à 11 heures devant sa mairie " Je demande à tous ceux qui se sentent concernés par cette situation de nous retrouver devant la mairie pour un rassemblement citoyen, pacifique, on va pas boucher les routes [...] le but c'est de se retrouver ensemble pour faire masse, pour dire à l'Etat arrêtez de nous enfoncer essayez plutôt de nous aider à nous en sortir".

Lors de l'enquête publique réalisée l'an dernier les communes de Roche-la-Molière, de La Ricamarie, du Chambon-Feugerolles et de Fraisses se sont opposées au projet. Les maires de ces communes devraient participer au rassemblement ce samedi. Seule la commune de Firminy s'est dite favorable à la demande de renouvellement et d'extension du centre de stockage.

Du nouveau lundi

Ce lundi à 14h50 le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) se réunit. Cette commission consultative départementale doit rendre un avis favorable ou défavorable à l'ensemble du projet voulu par Suez.

À l'issue de cet avis et en consultant également l'enquête publique et les différentes études le Préfet de la Loire autorisera ou non le projet de l'exploitant.