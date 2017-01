Face au grand froid la préfecture de la Loire s'organise

L'hiver a sorti ses griffes, mais les services de l'état sont mobilisés pour protéger les plus démunis. Le plan grand froid de niveau 2 permet d'augmenter les capacités d'accueil des centres d'hébergement d'urgence et de renforcer les maraudes pour venir en aide aux SDF.

C'est un danger mortel pour tous ceux qui vivent dans la rue, le froid s'installe dans notre région: -7 degrés en plaine selon meteo france et jusqu'à -10 degrés sur les hauteurs ! Des températures insupportables pour tous les sans abris, surtout la nuit. Depuis quelques semaines le niveau 2 du plan "grand froid" a été déclenché par la préfecture de la Loire.

Un gymnase réquisitionné qui peut accueillir 90 personnes

A St Etienne le gymnase de la Rivière a été réquisitionné pour répondre aux demandes du 115, et ils sont nombreux à venir y trouver un refuge. Le gymnase peut accueillir jusqu'à 90 personnes sur des lits de camps. Des hommes et des femmes abîmés par la vie qui viennent y trouver un moment de répit comme Hanane, sans domicile fixe depuis prés d'un an, mais qui reste farouchement optimiste

Centre d'accueil d'urgence: le témoignage de Hanane Partager le son sur : Copier

A l'intérieur du gymnase des français mais aussi des étrangers. De nombreuses nationalités se côtoient: Albanais, Congolais, Tchétchènes ou Roumains ..De nombreuses familles, des femmes avec enfants mais aussi des hommes seuls. L'ambiance est paisible, chacun discute dans sa langue, par petits groupes tandis que les enfants s'amusent. Pourtant il faut tout de même rester vigilant rappelle Quentin Bulga, l'un des trois veilleurs du centre d'hébergement d'urgence

"Parfois on doit gérer des situations compliquées" - Quentin surveillant en centre d'accueil Partager le son sur : Copier

Un numéro d'appel dédié: le 115

Ouvert 7 jours sur 7 de 19h jusqu'à 9H du matin le gymnase de de la rivière à St Étienne restera réquisitionné pendant la durée du plan grand froid. Des maraudes circulent également toute la nuit pour repérer les sans abris et apporter des duvets, gants bonnets et boissons chaudes aux SDF. Mais malgré leur dévouement, certaines détresses peuvent échapper à leur vigilance... Pour tout signalement de personne sans abri en difficulté, n'hésitez pas à composer le 115 ... un geste simple comme un coup de fil mais qui peut permettre de sauver une vie.