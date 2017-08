Face au risque incendie : tous mobilisés !

En raison de l'état exceptionnel de sècheresse et du vent violent attendu ces deux jours, avec des pointes à 90 km/h, les pompiers sont en alerte maximale.

Le vent annoncé va toucher en grande partie la face nord-ouest de la Corse. Les pompiers s'apprêtent à vivre deux jours sous la pression des incendiaires. Les cas de mises à feu qui ont dégénéré ne manquent pas. Dernier exemple en date, le feu de Calenzana le week-end dernier, à une vitesse exceptionnelle, il a parcouru 100 hectares en une heure. Dans ce contexte, l'appel à la mobilisation et la vigilance de tous lancé il y a deux jours par les pompiers est plus que jamais d'actualité.

Aujourd'hui les associations des maires relayent cet appel. Dans leurs communes, les élus sont invités à organiser une présence et une surveillance active sur le terrain pour dissuader les incendiaires. Joselyne Fazi, la présidente de l'association des maires de Corse-du-Sud. « Tous les maires sont déjà engagés aux côtés des pompiers que nous avons soutenu. Nous appelons la population à surveiller, dans la plupart des communes les groupes sont déjà organisés, il y a des communes en zone rouge où même sans organisation formelle la population s’en inquiète. La population est consciente de la problématique. »

Les gendarmes seront là eux aussi pour dissuader les incendiaires, sur réquisition du procureur de la république, ils pourront éventuellement fouiller les véhicules suspects. Le Colonel Mathieu Demesy commandant du groupement de gendarmerie de Haute-Corse. « Nous envisageons d’avoir une couverture terrain et une visibilité maximale. Avec différents types de contrôle, dont certains sur réquisition du procureur qui permettront l’ouverture des coffres. L’idée est d’aller au contact de la population pour la rassurer, obtenir des renseignements sur des allées et venues, des déplacements suspects, et avoir une présence dissuasive sur l’ensemble des secteurs où la pression incendiaire est la plus forte. C’est une méthode qui a fonctionné, l’an dernier nous avons mis en cause trois personnes, condamnées en justice pour incendie intentionnel, mais le niveau de sècheresse actuelle nous incite à la plus grande prudence. »

En Corse-du-Sud, les pompiers accueillent ce jeudi matin et pour deux jours des renforts venus de l'Allier (quatre camions et une quinzaine de sapeurs-pompiers).