Face aux possibles chutes de neige, le Loiret se prépare

Attention à la neige ! Dans le Loiret, les températures sont en chute en libre depuis quelques jours. Jusqu'à vendredi, la pluie pourrait bien être mêlée à de la neige. Les services départementaux s'y préparent depuis plusieurs semaines.

Vous l'avez sans doute ressenti en sortant de chez vous ces derniers jours, il fait froid dans le Loiret. La faute à une perturbation qui traverse tout le territoire français. Conséquence de cela, des flocons pourraient se mêler à la pluie ce jeudi et ce vendredi, même si la neige ne devrait pas tenir au sol.

5 000 tonnes de sel stockés dans le Loiret

Malgré tout, les services départementaux se préparent à agir depuis plusieurs semaines, comme l'explique Pascal Lenoir, le directeur de l'ingénierie et des infrastructures du Loiret : "Nous avons fait le plein de sel ! Nous pouvons stocker entre 4000 et 5000 tonnes. En général nous n'en utilisons que 2000 tonnes, mais pour des années plus rigoureuses nous sommes déjà montés à 10.000 tonnes." Du sel dispersé sur les routes pour faire fondre la neige ou la glace (l'eau salée gèle à plus basse température que l'eau douce).

Mais quand la neige s'accumule sur la chaussée, le salage ne suffit plus, explique Pascal Lenoir : "On va mettre en place des lames sur l'avant de nos camions pour pousser la neige, tout en salant à l'arrière. Cela permet de récupérer une route traitée où l'on peut circuler en toute sécurité."

En cas de grosses chutes de neige, les agriculteurs à la rescousse

Pour les services départementaux, la période hivernale est une période souvent surchargée : "Nous avons fait appel à une vingtaine de personnes en renfort. Nous avons également passé des contrats avec des communes et des agriculteurs. En cas de chutes de neige importantes, nos services se concentrent sur les routes principales, et les agriculteurs s'occupent du réseau secondaire."

Le directeur des infrastructures du Loiret appelle tout de même à la vigilance en cas de neige ou de gel, car même déneigées, les routes peuvent s'avérer dangereuses.