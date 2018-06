Poitiers, France

Angelo Tsagarakis est joueur de basket professionnel et il fait parti de l'équipe de France de basket 3X3 qui s'est entraînée dans le centre-ville de Poitiers cette semaine, en plein soleil. Si l'entraînement sous le soleil a été raccourci, ça ne suffit pas. "Ce qui est super important, évidemment, c'est l'hydratation. C'est de manière générale dans le sport mais encore plus quand il fait chaud" explique le sportif. Il ajoute : "Il ne faut pas attendre d'avoir la sensation de soif. Il faut avoir une hydratation constante, boire avant, pendant et après l'entraînement".

Manger une banane contre les crampes

Et ces conseils sont applicables à tous. Autre chose importante manger des fruits, "pour récupérer ce qu'on perd avec la transpiration. _Jus de fruits, smoothies, tant qu'on ne prend pas trop de sucre c'est bon pour la récupération"_. Dernière chose que conseil Angelo Tsagarakis : manger une banane avant et après un entraînement pour éviter les crampes qui apparaissent quand on est moins hydratés, avec plus de risque donc quand il n'y a pas de soleil.

Mais, quand cela est possible, il vaut mieux éviter de faire trop de sport sous une grosse chaleur si nous ne sommes pas sportif régulier ou de haut-niveau.