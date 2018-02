Le Mans, France

Fabriquer son propre terreau, ce n'est pas si compliqué ! Il suffit de se doter d'un bac à compost pour y laisser pourrir tous ses déchets verts mais pas seulement. "Tous les déchets putrescibles sont recyclables" explique Jason Leproux, animateur chargé de la valorisation des déchets à Le Mans Métropole. " Les épluchures de légumes bien-sûr mais aussi le mare de café avec le filtre, les anciens sachets de thé, les coquilles d'oeufs etc...". Et le secret pour avoir un bon compost est de mélanger les déchets. " Les déchets verts, les déchets de cuisine putrescibles et la matière sèche comme le papier journal, essuie-tout et même les rouleaux de papiers de toilettes. Cela va permettre de réduire le surplus d'humidité du compost, un peu comme l'effet d'une éponge sur l'eau".

7469 tonnes de déchets verts traités par Le Mans Métropole en 2016

Jason Leproux, chargé de la valorisation des déchets à Le Mans Métropole et Rémy, un habitant du Mans, qui fait son propre compost © Radio France - yann lastennet

"Et çà marche !" dit Rémy qui possède un petit bout de jardin au Mans. "Je recycle tous mes déchets verts. Cela me permet d'avoir une bonne terre avec de gros lombrics. Un terreau qui me sert à cultiver des épinards, de la salade, des pommes de terre, des tomates... rien ne se perd. C'est une bonne action, il faut que tout le monde le fasse. Ce n'est pas si difficile de prendre de bonnes habitudes".

Jean Pierre est venu chercher ses 50 litres de compost gratuit. "C'est toujours intéressant même si, pour moi, ce n'est pas assez. J'ai un terrain de 3500m². Alors j'ai fabriqué mon propre bac à compost. Je ne mets rien dans les bacs à déchets verts. Tout est réutilisé". Et si vous n'êtes pas bricoleur, vous pouvez louer votre composteur à Le Mans Métropole : 15 euros pour le 320 litres, 30 euros pour le 620 litres. 5762 composteurs ont été écoulés depuis le début de l'opération en 2004. Faire son compost soi-même permet aussi de réduire le volume de déchets verts traités par les 7 déchetteries de l'agglomération mancelle soit 7 469 tonnes en 2016.

Voici les prochaines distributions gratuites de compost organisées par Le Mans Métropole