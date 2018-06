Pouydesseaux, France

Depuis le mois d'avril et comme à chaque printemps, le centre de soin de la faune sauvage de Pouydessaux, Alca Torda, fait face à un afflux de jeunes animaux sauvages blessés. Les soigneurs recueillent chaque jour une dizaine d'animaux : énormément de bébés hérissons et d'oisillons tombés du nid.

4000 euros pour pouvoir agrandir la nurserie

Le matériel d'Alca Torda ne permet pas de prendre correctement en charge tous les animaux. La nurserie est devenue trop petite. Un financement participatif est lancé via la plateforme Ulule pour aider le centre à agrandir sa nurserie. Alca Torda a besoin de 4000 euros pour acheter notamment une nouvelle couveuse, deux éleveuses et des tapis chauffants.

" Nous avons besoins d'éleveuses pour les portées de hérisson pour pouvoir les maintenir dans un environnement stable avec la possibilité de régler la température et l'hydrométrie. _Des personnes nous ramènent aussi des oeufs_, des couvées. Il faut alors qu'on fasse incuber les oeufs. On a également besoin de matériel chauffant, des lampes et des tapis et ça coûte très cher" explique Laura Labarthe, la responsable du centre de soin.

Les jeunes martinets victimes des fortes chaleurs

Avec la remontée des températures et l'arrivée de la chaleur, les soigneurs d'Alca Torda s'attendent à voir arriver beaucoup de jeunes martinets.

Ces oiseaux nichent dans les toitures. Quand il fait très chaud, les oisillons cherchent le frais et tombent du nid. Contrairement à d'autres passereaux, le martinet ne peut pas se poser au sol car il ne sait pas redécoller. Les parents martinet ne peuvent donc pas alimenter leurs petits s'ils sont à terre.